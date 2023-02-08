رئيس الوزراء: الحكومة تركز على خفض الفجوة الدولارية وزيادة الصادرات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تركيزها الأكبر على خفض الفجوة الدولارية الموجودة، مشددًا أن ذلك لن يحدث إلا بزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

تعميق التصنيع المحلي

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمجلس الوزراء، أن تقليل الورادات ليس الرجوع لخنق المستلزمات، ولكن تعميق التصنيع المحلي، بدءا من استيراد المستلزمات ليتم تصنيعها من خلال المصانع المصرية الموجودة، مشيرًا إلى أن منظومة دعم الصادرات ستشهد طفرة كبيرة الفترة القادمة، وسيتم الإعلان عنها لتحقيق الهدف الرئيسي لغلق الفجوة الدولارية على مدى زمني محدد بمؤشرات كمية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.