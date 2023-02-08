وزير النقل السوداني الأسبق لـ«القاهرة الإخبارية»: الحوار المستمر الحل الوحيد للخروج من الأزمة

قال المهندس ميرغني موسى وزير النقل السوداني، إنّه سعيد بالوُجود في مصر، والمشاركة في الحوار «السوداني- السوداني» لإخراج البلاد من الأزمة السياسية المفتعلة والخانقة.

موسى: القاهرة شهدت لقاء أطياف متعددة من السودان

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القاهرة شهدت لقاء أطياف متعددة من السودان، بين أحزاب وكتل سياسية ومنظمات مجتمع مدني، مشددًا على أن القاهرة استطاعت أن تخرج بمخرجات ممتازة على المستوى الدستوري، حينما اعتمدت الوثيقة الدستورية نتاج ثورة ديسمبر المجيدة.

وتابع، أن المؤتمرين في القاهرة أكدا أن الأوراق الناتجة عن الحوار ليست حكرا عليهم، لكن حكرا للشعب السوداني ومفتوحة للتعديل والحذف، مشددًا على أنّ الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، هو الحوار المستمر الذي يشمل كل الطيف السوداني.

وأشار إلى أنّ القائمين على المشهد السياسي، هم من أثروا في إسقاط النظام البائد، وإنتاج ثورة ديسمبر المجيدة، لافتًا إلى أنّ القاهرة استطاعت استيعاب المعضلة الأساسية الموجودة في شرق السودان بطريقة واضحة في قضايا التنمية وقضايا التخلف الموجودة في شرق السودان.