رئيس حركة جيش تحرير السودان لقناة القاهرة الإخبارية: النظام السابق اعتدى علينا واضطررنا للمقاومة

قال مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، إن حركة جيش تحرير السودان عسكرية وأهدافها سياسية، وعندما عجزت عن تحقيق أهدافها السياسية وفقدت الحركة الأذن الصاغية بأن تسمع كل الأصوات المدنية والناعمة التي كان يجب أن تسمعها اضطرت أن تدافع عن نفسها.

الحركة اضطرت للمقاومة لحماية مناطقها

وأضاف «مناوي»، خلال لقاء ببرنامج قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن الأصوات الناعمة والأصوات المدنية جعلت النظام السابق يعتدي على الحركة، ما دفعها للمقاومة وحماية مناطقها وأفكارها.

وأشار إلى أن الجيش تكون على هذا الأساس، فلم يكن تكونه بشكل متعمد، وأصبح الأمر واقعي والجيش موجود في الأرض.

تحرير الأفكار التي تقود السودان

وأوضح أن كلمة تحرير لا تعني تحرير الأرض، ولكن العقل والأفكار والإرادة السياسية السودانية والنفس ما بين الجهات والألوان والأشكال والتنوع السوداني وإدارة التنوع بالشكل الذي يمكن أن يكون فيه نوع من التسامح والمحبة، وهذا المقصود من كلمة التحرير، وهي تحرير الأفكار التي يمكن أن تقود السودان.