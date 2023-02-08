هزة زلزال ثالثة تضرب فلسطين

شعّر المقيمون في الضفة الغربية، مساء اليوم، بهزة أرضية جديدة ضربت أجزاء من فلسطين المحتلة، لتكون الثالثة خلال أقل من 24 ساعة، إذ كانت الهزة الأولى في الساعة الواحدة صباحا، أما الهزة الثانية كانت في السادسة صباحا.

فيما جاءت الهزة الثالثة، في تمام الساعة 6:07 مساء الأربعاء، بقوة بلغت 2.6 على مقياس ريختر، مركزها شمال فلسطين.

مركز الهزات ذاته

وذكرت وكالات أنباء فلسطينية محلية، أن مركز الهزة الأرضية، هو مركز هزة أمس ذاته، قريبا من مستوطنة أرئيل، فيما لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات وضحايا في فلسطين المحتلة.

تفسير الهزات التي تتعرض لها فلسطين

وقال مدير مرصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح رضوان الكيلاني، إن ما حدث في فلسطين أمس، كان بسبب النشاط الزلزالي الاعتيادي، نتيجة ارتدادات زلزال سوريا وتركيا الذي بدأ الاثنين الماضي، وخلف أكثر من 12000 قتيل حتى الآن.

وأوضح أن عمق الهزات الأرضية في فلسطين، أقل من 30 كيلو متر في باطن الأرض، مشددا على أن فلسطين جزء من المنطقة التي وقع فيها زلزال تركيا وسوريا، لافتا إلى أن كل هزة تكون أضعف من الهزة التي تليها، بسبب مرور وقت على حدوث الزلزال.