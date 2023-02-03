الخارجية الأمريكية: يجب أن نشكر مصر على جهود وقف التصعيد في فلسطين

أكد ساميويل وربيرج الناطق الاقليمي باسم الخارجية الامريكية ضرورة خلق علاقات متجددة مع فلسطين مبديًا أسفه عن قطع الإدارة الأمريكية السابقة العلاقات والمساعدات الاقتصادية والإنسانية والأمنية للفلسطينيين، لافتًا إلى أن الظروف ليست مناسبة الآن للجلوس على طاولة المفاوضات بسبب أحداث العنف الأخيرة، مشددًا على ضرورة تقديم الشكر لمصر والشركاء الآخرين في المنطقة مشيدًا بجهود مصر لخفض التصعيد في المنطقة.

واشنطن تريد لعب دور ايجابي بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد لعب دورا إيجابيا بين الفلسطينيين والإسرائيليين مشددًا على ضرورة خلق علاقات مع الجانبين وعدم الاكتفاء بجانب واحد.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر منذ بداية توليه الحكم استئناف العلاقات مع المصريين وتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية والأمنية للفلسطينين مشيرًا إلى أنها كانت جزء من مناقشات زيارة وزير الخارجية الأمريكي للسلطة الفلسطينية.

الإدارة الأمريكية تتعاون مع الحكومة الإسرائيلية بغض النظر عن أعضائها

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية هي أول إدارة تعين مبعوث خاص للشئون الفلسطينية، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تتعاون مع الحكومة الإسرائيلية بغض النظر عن أفراد هذه الحكومة وتوجهاتهم.