وزير خارجية أمريكا: سنعارض كل من يقف أمام تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين هو حلّ الدولتين، والولايات المتحدة الأمريكية ستواصل معارضة كل من يقف أمام تحقيق هذا الهدف بما في ذلك توسيع المستوطنات والتشويشات للوضع القائم في القدس.

الجهود القائمة للاقتراب أكثر من السلام

وأضاف «بلينكن»، خلال مؤتمر صحفي من داخل القدس، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم جميع الجهود القائمة للاقتراب أكثر من السلام وتوسيع الأمل وزيادة فرص الفلسطينيين والإسرائيليين، معلنًا زيادة مساعدات واشنطن لـ«الأونروا».

50 مليون دولار لتحسين الطعام

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن أضافت 50 مليون دولار من أجل تحسين الطعام والتعليم لمخيمات اللاجئين، كما وافقت على نشر الجيل الرابع من الإنترنت داخل الأراضي الفلسطينية من أجل استفادة المواطنين منها»، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل معًا من أجل التصدي للتهديدات المشتركة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه التقى مع وزير الدفاع الإسرائيلي لتحقيق التعاون الوثيق من أجل مواجهة أعمال عدم الاستقرار في المنطقة بسبب إيران، خصوصًا بعد تعزيز «طهران» علاقتها مع روسيا.