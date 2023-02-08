الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم يفتتح الجلسة الختامية

افتتح الدكتور ماهر عبد النبي الفرماوي، الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجلسة الختامية والمخصصة للإعلان الرسمي للفائزين بالمسابقة، بتلاوة قرآنية بصوت حسن بعد فوزه بالفرع الخاص بأصحاب الصوت الحسن مع حفظ القرآن الكريم.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت فوز ماهر محمد عبد النبي من مصر، في الفرع الأول من المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، والتي تتضمن حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة، لأصحاب الصوت الحسن، حيث حصل على 98 درجة.

قيمة الجوائز

وسيحصل الفائز الأول على جائزة مالية قدرها، 250 ألف جنيه، وأكدت الوزارة أن صاحب المركز الثاني كان من نصيب عبد الله عز الدين عبد الرحمن من دولة السودان بعدما حصد 94.85 درجة، وحصل على جائزة مالية قدرها 150 ألف جنيه.