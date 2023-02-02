وفد من طلاب جامعة الإسكندرية يزور معرض الكتاب 2023

نظمت إدارة الأسر الطلابية، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، اليوم الخميس، زيارة لمعرض الكتاب الدولي في دورته الـ54 والذي يعقد تحت شعار «معًا نقرأ نفكر نبدع»، شارك فيها وفدَا مكونًا من 35 طالبا من الكليات المختلفة في الجامعة.

وبدأ الطلاب جولته داخل المعرض بزيارة الأجنحة المختلفة بينها جناح هيئة الرقابة الإدارية، ثم قاموا بجولة حرة داخل المعرض، وحضر بعض الطلاب الندوة الثقافية في القاعة الرئيسية «صلاح جاهين»، وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان، الأستاذ في كلية الزراعة وإشراف شهاب محروس، القائم بتيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومشرفي إدارة الأسر.

جاء ذلك تحت رعاية رئيس الجامعة

ووفق بيان جامعة الإسكندرية، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور وائل نبيل عبد السلام، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ينتهي المعرض الأحد القادم

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 منذ 25 يناير الماضي، ويستمر حتى الأحد القادم، وشارك فيه 1047 دور نشر.