تقدم جامعة الإسكندرية 153 مركزا عالميا في تصنيف «webometrics» الإسباني

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن نتائج تصنيف ويبوميتريكس «webometrics» الإسباني العالمي، إصدار يناير 2023، تضمن تقدم جامعة الإسكندرية 153 مركزا عالميا عن يناير العام الماضي؛ إذ جاءت في المركز 578 عالميا، مقابل 731 في يناير 2022، وذلك من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم.

تصنيف جامعة الإسكندرية محليا

كما جاءت جامعة الإسكندرية في المركز الثاني محليا بعد جامعة القاهرة، والخامس على المستوى العربي، والسادس أفريقيا، ما يؤكد جهود الجامعة للتواجد على الخارطة العالمية، ‏وسعيها نحو التوسع في الشراكات الدولية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية اليوم، فإن تصنيف «ويبوميتركس» هو مبادرة من مؤسسة cybermetrics. Lab، التابعة لأكبر هيئة بحثية في إسبانيا، ويعتمد هذا التصنيف على عدة محاور بالموقع الالكتروني في الجامعة، وهي التأثير من حيث الإنتاج العلمي، الشفافية، والتميز العلمي والبحثي للجامعة.

التصنيف هو الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم

ويعد هذا التصنيف الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي، التي جرى تحليلها تمهيدًا للمشاركة، ويُقدم كل 6 أشهر ترتيبًا علميًا مستقلا وموضوعيًا، وتعتمد المنهجية في تصنيف ويبومتريكس على نسبة 50% للحضور في المشاركات، وعدد الشبكات الخارجية المرتبطة بصفحات الموقع الإلكتروني الخاصة بالمؤسسة «يتم تسويتها ثم اختيار الحد الأقصى للقيمة»، ز=و10% عدد الأبحاث الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات جوجل سكولار، و40% عدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى 10% استشهادا في قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة للعام الذي يسبق سنة الحصر 2021، وذلك لحساب بيانات 2022.