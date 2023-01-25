رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب والانتهاء من كاف الاستعدادات الخاصة ببدء الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من يوم 11 فبراير المقبل، والاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتجهيز كميات كافية من مواد التعقيم اللامة، لتطهير جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي والانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

ولفت قنصوه إلى أن الجامعة ستقوم بإعداد حزمة من الدورات التدريبية في النواحي الإدارية والقانونية والمالية، وذلك في إطار إعداد جيل مؤهل لقيادة الجامعة في المستقبل.

وافق مجلس الجامعة على إنشاء برنامج ماجستير للمهن الصحية

ووافق مجلس الجامعة على إنشاء برنامج الماجستير المهني في التعليم للمهن الصحية، وبرنامج الدبلومة المهنية في الطب الوقائي لأمراض الكبد والجهاز الهضمي في معهد البحوث الطبية، وتشكيل لجنة لوضع أطر الاتفاق مع إحدى المنصات العالمية، والهيئات الدولية المرموقة، لإتاحة كورسات هذه المنصات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة بهدف تنمية مهاراتهم من خلال الإلتحاق بها، والحصول على شهادة إلكترونية معتمدة من الجامعة الدولية المقدمة لها.

وجرى الموافقة على تخصيص 250 منحة للطلاب والباحثين للتقديم في برنامج الدراسات العليا في كلية التربية بنسبة تخفيض 50% من قيمة الساعات المعتمدة بفصل الربيع من العام الجامعي الجاري، وتخصيص 25 منحة للطلاب المتقدمين للالتحاق بدرجتي الماجستير والدكتوراه في كلية التربية للطفولة المبكرة بنسبة تخفيض 50% من قيمة الساعات المعتمدة في فصل الربيع للعام الجامعي الحالي.

تمت الموافقة على اتفاقية الشراكة والوكالة الجامعية الفرانكفونية ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة شيتي بيسكارا بإيطاليا، ومذكرة التفاهم بين كلية الزراعة في الجامعة وجامعة أورال الفيدرالية في روسيا، واتفاقية التعاون بين كلية السياحة والفنادق، وجامعة درودوما في تنزانيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية، واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بشأن إنشاء كرسي اليوسكو تعليم وثقافة الطفي في الجامعة، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة درنة في ليبيا.

ترقية 19 عضو هيئة تدريس

ووفق بيان جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وافق مجلس الجامعة على ترقية 19 عضو هيئة تدريس إلى وظيفتي أستاذ وأستاذ مساعد، وتعيين 17 مدرس، ومنح 47 دكتوراه و74 ماجستير.