التحقيق مع سيدتين بتهمة ضرب صاحب محل ذهب أثناء سجوده في الصلاة بقنا

تحقق الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم الأربعاء، مع سيدتين لاتهامهما بسرقة محل ذهب والتعدي على صاحبه بالضرب بـ«شاكوش» أثناء سجوده في صلاة العصر، بمركز قفط جنوب محافظة قنا.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قفط، بضبط سيدتين تعدتا بالضرب على صاحب محل ذهب بقصد سرقته في مركز قفط.

وتبين إصابة خالد العطار، صاحب محل ذهب، بجروح في الرأس بعد تلقيه ضربات من قبل سيدتين أثناء أداء صلاة العصر، وضربه بـ«شاكوش حديدي» داخل محله لسرقة الذهب.

ضرب المجني عليه

وكشفت التحريات الأولية، أنه أثناء أداء المجني عليه صلاة للعصر داخل محل الذهب الخاص به، دخلت سيدتان منتقبتان وانتظرتا سجوده واعتدتا عليه بشاكوش حديدي على رأسه، إلا أنه تمكن من الإمساك بإحدى السيدتين، بينما تمكن الأهالي من الإمساك بالأخرى، وتسليمهما لمركز شرطة قفط.

ونُقل المصاب إلى مستشفى قفط التعليمي، بواسطة سيارة إسعاف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.