ضبط 216 «موتوسيكل» و11 سيارة مسروقة بحوزة 12 تشكيلا عصابيا في قنا

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط متهمين هاربين في قضية قتل، وضبط بحوزتهما بندقيتين آليتين، وطبنجة، وعدد من الطلقات، و17 ألف قرص من عقار التامول المخدر.

12 تشكيلا عصابيا

وتمكنت الحملات من ضبط 12 تشكيلا عصابيا (تشكيلان لسرقة السيارات - و10 تشكيلات لسرقة الدراجات النارية) ضمت 40 متهما من بينهم 16 عميلا سيئ النية، وضُبط بإرشادهم (216 دراجة نارية «موتوسيكل» مُبلغ بسرقتها - و11 سيارة مُبلغ بسرقتها من بينها سيارة كانت مُحملة بإكسسوارات هواتف محمولة تقدر قيمتها بنحو 300 ألف جنيه).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار الحملات.