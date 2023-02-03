رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

ضبط 216 «موتوسيكل» و11 سيارة مسروقة بحوزة 12 تشكيلا عصابيا في قنا

كتب:

محمد بركات ومنتصر سليمان
11:27 م | الجمعة 03 فبراير 2023
سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط متهمين هاربين في قضية قتل، وضبط بحوزتهما بندقيتين آليتين، وطبنجة، وعدد من الطلقات، و17 ألف قرص من عقار التامول المخدر.

12 تشكيلا عصابيا

وتمكنت الحملات من ضبط 12 تشكيلا عصابيا (تشكيلان لسرقة السيارات - و10 تشكيلات لسرقة الدراجات النارية) ضمت 40 متهما من بينهم 16 عميلا سيئ النية، وضُبط بإرشادهم (216 دراجة نارية «موتوسيكل» مُبلغ بسرقتها - و11 سيارة مُبلغ بسرقتها من بينها سيارة كانت مُحملة بإكسسوارات هواتف محمولة تقدر قيمتها بنحو 300 ألف جنيه).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار الحملات.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تطرح كميات إضافية من السلع الغذائية بمنافذ مبادرة «كلنا واحد»

«الداخلية»: ضبط 1552 قضية متنوعة وتحرير 355 للمحلات المخالفة

«الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو مطعم حلوان المثير للجدل

الداخلية: تحرير 2772 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة
بقلم محمد بركات ومنتصر سليمان