والدة «مهندس مسطرد» تروي تفاصيل قتل نجلها.. صديق طفولته أنهى حياته بطعنتين

«المتهم صديقه عشرة سنين من الشهادة الابتدائية».. بهذه الكلمات بدأت والدة الشاب «سعيد هاني» مهندس صاحب الـ30 سنة، والذي انتهت حياته على يد صديق عمره، بطعنتين نافذتين في جسده، في أحد الشوارع التابعة لمنطقة مسطرد بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، موضحة أن الخلافات بدأت منذ سنوات، عندما نشب بينهما وتدخل الكثير لحلها، ولكن المتهم أصر على إنهاء حياة نجلها، وسرقه منذ عدة أيام كرهًا عنه، وجرى تحرير محضر في ذلك الوقت.

صداقة 13 سنة انتهت بجريمة

وتابعت والدة المجني عليه في حديثها لـ«الوطن» أن وقت الجريمة كان مساء الجمعة الماضية، عندما كان المجني عليه يسير في أحد الشوارع التابعة لمنطقة مسطرد، مستقلا دراجته النارية، لذهابه خارج المنطقة، حتى فوجئ بالقاتل يسدد له طعنتين لفظ بسببهما أنفاسه الأخيرة، قائلا:« القاتل كان دائما مايحقد على ابني لأنه متعلم، وهو فشل في حياته الدراسية، وعندما تركنا المنطقة وعدنا لها من جديد ازدادت الخلافات بينهما » مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وهي الاعدام شنقا.

إخطار بالواقعة

كواليس الواقعة ترجع عندما استقبل مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، إشارة من أحد المستشفيات، تفيد استقبال جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بها جروح طعنية بالجسم، وقبض رجال الشرطة على المتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

تمثيل الجريمة

بعد ساعات قليلة من ضبط المتهم، اصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم إلى مسرح الجريمة للتمثيل بالصوت والصورة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وجار استخراج تصاريح دفن المجني عليه من المقرر تشيع جثمانه بمقابر عائلة غدّا الخميس.

العقوبة القانونية

أما عن الاجراءات القانونية التي يخضع لها المتهم/ يقول المحامي علي هيكل الخبير القانوني، إن المتهم حديث السن، من المتوقع أن المتهم يجرى إدائعه إحدى دور الرعاية، وإن عقوبة القتل العمد فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم126 لسنة 2008: نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها في المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.