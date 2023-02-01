5 مشاهد في جريمة قتل شاب على يد صاحب عقار بالقاهرة.. «ضربه على رأسه»

«اللى حصل يوم الجريمة، أني روحتله طلبت منه يدفع الإيجار وإيصال المياة المتأخر عليه، ولكنه طلب مني مهلة كام يوم، وهنا حصلت بينا خناقة كبيرة، ومسكنا في بعض في العمارة، وقعدنا نضرب فى بعض، فضربته بعصاية على رأسه حصل له نزيف في المخ ومات»، بتلك الكلمات اعترف مقاول أمام جهات التحقيق خلال جلسة تحقيق استمرت حوالي 5 ساعات، بقتل سائق توك توك في منطقة المعصرة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

استدعاء شهود العيان لسؤالهم

كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسؤالهم في الواقعة، التى شهدتها أحد شوارع منطقة المعصرة بالقاهرة، وسرعة إجراء تحريات الشرطة وسؤال أسرة المجني عليه في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الجريمة.

المشهد الأول: صوت خناقة من العمارة

عدد من المشاهد في واقعة مقتل شاب المعصرة، كانت بدايتها حوالى التاسعة مساءً حينما كان الأهالى يسيرون في الشارع، وفي لحظة سمعوا صوت صرخات تأتى من داخل إحدى العقارات، أسرع الأهالى محاولين اكتشاف حقيقة ما يحدث، وهنا كانت الصدمة، سقوط شاب ثلاثيني أرضًا، لا يتحرك ولا يتحدث، ويقف جنبه أحد الأشخاص «مالك العقار» ممسكا بعصا خشبية في يديه في مشهد لم يستغرق أكثر من 30 ثانية.

المشهد الثاني: الأهالى يحملون المجنى عليه الى المستشفي

وفي المشهد الثاني، بفزع وقلق شديد، يتجمع الأهالى حول المجني عليه، ولكن كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، وحاول الأهالى التحدث معه لمعرفة ما حدث ولكنه لم يكن قادرًا على التحدث من شدة الضربة، ولم يمر أكثر من 20 دقيقة على تلقيه الضربة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، لترتفع الصرخات، ويقوم الأهالي بإبلاغ رجال الشرطة بالواقعة.

المشهد الثالث: الشرطة فى المكان

أما المشهد الثالث، عقب إبلاغ الأهالى لرجال الشرطة بالواقعة، الذين انتقلوا إلى المكان وفرضوا كردونا أمنيا، ليقوم رجال الشرطة بفحص البلاغ وسؤال الأهالى، كما أنتقلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة وناظرت جثمان المجني عليه، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

المشهد الرابع: مناقشة الأهالى وشهود العيان

وفي المشهد الرابع ناقش رجال الشرطة شهود العيان والأهالي فى الواقعة، كما قاموا بتفريغ أكثر من كاميرا مراقبة موجودة في المكان، ليقوموا بتحديد هوية مرتكب الواقعة ويتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

المشهد الخامس: ضبط المتهم

وقام رجال الشرطة بالقبض على المتهم، ليعترف بجريمته وأنه قام بتسديد ضربه على رأس المجني عليه من عصا خشبية بسبب خلافات معه على دفع إيجار السكن في الشقة التى يمتكلها المتهم، وتطور الخلاف بينهما إلى مشاجرة، كما أرشد عن العصا الخشبية التى استخدمها في قتل المجنى عليه.