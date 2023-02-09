«تضامن كفر الشيخ»: توفير 48 مركبا لتوزيعها على الصيادين في البرلس

أكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، أن مبادرة «بر أمان»، تستهدف محاربة الفقر ومساندة الصيادين البسطاء في كل ربوع المحافظة خاصة بالمدن والقرى التي تقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط، ويعمل أغلب سكانها في مهنة الصيد، لتقدم لهم كافة أوجه المساعدة نحو الكسب والعمل بهدف الحصول على أرزاقهم بشكل ميسر.

توفير مراكب صيد بالبرلس بتكلفة النصف

قال السيد مسلم لـ«الوطن»: «قمنا بتسليم عدد 48 مركب صيد خشبية بنصف التكلفة، لعدد من الصيادين بمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، حيث بلغت تكلفة كل المركب 6 آلاف جنيه تحملت وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية نصف التكلفة دون رد المبلغ، وجار توفير عدد 48 من مراكب الصيد الخشبية لصيادي البرلس من محدودي الدخل بنصف التكلفة».

توجهات رئاسية للاهتمام بالمواطنين

وأشار إلى أن وزارة التضامن تنفذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير «حياة كريمة»، لجموع الصيادين ودعمهم وتسليم مراكب صيد لهم ضمن مبادرة بر أمان، علاوة على توفير إعانات عاجلة لأسر الصيادين الأكثر فقرا في مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ.