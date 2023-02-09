الجمهور يدعم الفنانة سهر أبو شروف بعد انهيار منزلها بزلزال سوريا: الله يعوضك

تعرضت الفنانة السورية سهر أبو شروف، لانهيار منزلها، إثر زلزال سوريا وتركيا الذي ضرب البلدين الاثنين الماضي، وطالبت الفنانة جمهورها بالدعاء لها ولأهل بلدتها حلب السورية، التي طالها الزلزال ودمر الكثير من مبانيها، ليدعمها الجمهور بالدعاء والاطمئنان.

تعليقات الجمهور على سهر أبو شروف

وعقب طلب الفنانة الدعاء لها، توالت عليها التعليقات من جمهورها وأصدقاء الوسط الفني، حيث كتبت إحدى المتابعات: «حبيبتي الله يقويكي ويخليلك عيلتك»، بينما علق آخر: «الله يصبركم حبيبتي .. الله يعوض»، وعلق أحد متابعيها قائلا: «الحمد لله بالمال ومو بالأبدان، المهم أنتي وأهلك كلكن منيحن، الله يعوضكم ويصبركن»، وعلق متابع قائلا: « إن شاء الله كل شيء سيكون على ما يرام ».

سقوط منزل الفنانة سهر أبو شروف

وقد أعلنت الفنانة السورية، سهر أبو شروف الخبر عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وكتبت: «الحمدلله، قدر الله وما شاء فعل».

سهر أبو شروف تعلن سقوط منزلها بحلب

وأضافت الفنانة السورية: «سقوط بيتنا بحلب بعد ما كنت ناوية بالأيام صلح، الأضرار فيه بفعل الحرب.. زلزال حلب»، لتعلق إحدى المتابعات قائلة: «أهم شيء صحتهم» لترد عليها قائلة: «هاد اللي مصبرني أن الحمد لله أنا وأهلي بخير».