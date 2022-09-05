تيم حسن يطرح البرومو الدعائي لفيلم «الهيبة» (فيديو)

طرح الفنان تيم حسن، عبر حسابه على منصّة الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي لفيلم «الهيبة»، والذي من المقرر عرضه آخر الشهر الحالي في دور العرض.

ونشر تيم حسن البرومو الرسمي للفيلم، وعلق عليه قائلا: «فيلم الهيبة 29/9/2022 في صالات السينما أهلا وسهلًا فيكم».

تيم حسن وتجربة الإخراج

ويخوض الفنان تيم حسن للمرة الأولى تجربة الإخراج من خلال فيلم الزير سالم، حسبما أعلن منذ أيام عبر حسابه على «إنستجرام»، ونشر تيم بيان جاء نصه كالتالي: «أعلن عن التعاقد ‬على الفيلم السينمائي ‫الزير سالم،‬ الذي يكون من إخراجي وأجسد فيه شخصية الزير سالم، وهي خطوتي الأولى في الإخراج، ويبدأ التصوير نهاية العام المقبل فعلى بركة الله، كتابة بشار عباس، ومعالجة درامية ماهر منصور، وتطوير محتوى أحمد ندا، وحاتم علي رحمه الله كان يحضر لهذا الفيلم وأسند لي دور ‫الزير سالم‬».