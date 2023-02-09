نجوم الفن يتبرعون لضحايا زلزال تركيا وسوريا.. أبرزهم تيم حسن

بعد حدوث زلزال شديد في تركيا وسوريا، قرر عدد من نجوم الفن التبرع لصالح الضحايا، من أجل المساندة في تلك الأزمة الكبيرة، كان على رأسهم ناصيف زيتون، الذي تبرع للمتضررين من زلزال سوريا، بمبلغ 360 مليون ليرة سورية.

وكتب مدير فرقة ناصيف زيتون، مروان الأدهم، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ناصيف زيتون يتبرع بمبلغ 360 مليون ليرة سورية للمتضررين من الكارثة في سوريا، وطني وأصيل وابن أصول» .

تيم حسن يتبرع بمبلغ 107 ملايين ليرة

وتبرع الفنان تيم حسن بمبلغ 107 ملايين ليرة لصالح متضرري زلزال سوريا، وتحديدا في الأماكن المنكوبة التي وقعت بها خسائر عديدة في الأرواح والممتلكات لأهالي هذه المناطق.

كما تبرعت الفنانة سلاف فواخرجي وطليقها وائل رمضان، بمبلغ 21 مليون ليرة سورية، لمساندة ودعم أهالي سوريا.

بسام كوسا يتبرع لصالح متضرري الزلزال

وأعلنت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق، أنه «بالتنسيق مع نقابة الفنانين بادر النجم بسام كوسا بالتبرع بمبلغ 15 مليون ليرة سورية لصالح «أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذي تعرضت له سورية الحبيبة».