مقطع فيديو من الجو يوثق ما حدث في مركز زلزال تركيا المدمر

وثق مقطع فيديو، جرى التقاطه من طائرة كانت تحلق في الجو فوق مدينة كهرمان مرعش التركية، حجم الدمار الذي لحق بالمدينة، بسبب الزلزال العنيف الذي تعرضت له، وضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وأسفر عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص في البلدين، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

وتعد هذه الحصيلة غير نهائية، حيث إن عدد القتلى يرتفع بشكل مستمر بسبب انهيار العديد من المباني والمنازل، وتعرضت تركيا وسوريا لأضرار جسيمة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول الاثنين.

وأدى الزلزال إلى سقوط عشرات القتلى في مدينة أنطاكيا التركية، حيث تم وضع بعضهم في صفوف، بينما جرى تغطية البعض الآخر بالبطانيات، وتم وضع آخرين في أكياس الجثث على الأرض أمام أحد المستشفيات.

التصوقر الجوي لكهرمان مرعش في #تركيا يكشف دمار نصف المدينة.

