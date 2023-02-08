مقطع فيديو من الجو يوثق ما حدث في مركز زلزال تركيا المدمر

وثق مقطع فيديو، جرى التقاطه من طائرة كانت تحلق في الجو فوق مدينة كهرمان مرعش التركية، حجم الدمار الذي لحق بالمدينة، بسبب الزلزال العنيف الذي تعرضت له، وضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وأسفر عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص في البلدين، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

حصيلة غير نهائية

وتعد هذه الحصيلة غير نهائية، حيث إن عدد القتلى يرتفع بشكل مستمر بسبب انهيار العديد من المباني والمنازل، وتعرضت تركيا وسوريا لأضرار جسيمة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول الاثنين.

وأدى الزلزال إلى سقوط عشرات القتلى في مدينة أنطاكيا التركية، حيث تم وضع بعضهم في صفوف، بينما جرى تغطية البعض الآخر بالبطانيات، وتم وضع آخرين في أكياس الجثث على الأرض أمام أحد المستشفيات.

التصوقر الجوي لكهرمان مرعش في #تركيا يكشف دمار نصف المدينة.

لا حول ولا قوة الا بالله #هزة_أرضية #زلزال_سوريا_تركيا #زلزال_ترکیا



The aerial view of Kahramanmaraş, #Turkey reveals half of the city is destroyed



pic.twitter.com/sTrW0K4sDB — طقس_العالم (@Arab_Storms) February 8, 2023

وقال رجل لم يذكر اسمه، إنهم في حاجة إلى المساعدة، لأن زوجته لا تتحدث التركية، وأنه لا يستطيع الرؤية جيدا، وعلينا كشف كل الوجوه، فيما أمضى الأهالي في سوريا وتركيا يبحثون عائلاتهم لمدة ثلاثة أيام في ظل أجواء البرد القارس، كما تستمر فرق الإنقاذ المنهكة في انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

13.5 مليون متضرر من الزلزال في تركيا

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارة لمنطقة الزلزال، إن عمليات الإنقاذ تمضي الآن بشكل طبيعي، متعهدا بتوفير مأوى لجميع المتضررين من الزلزال.

كما أعلن «أردوغان»، في وقت سابق، حالة الطوارئ في 10 ولايات، وانتشار قوات الجيش للمساعدة في جهود الإغاثة والإنقاذ بمدينة كهرمان مرعش، من أجل تفقد ما خلفه الزلزال من دمار، في حين قالت السلطات التركية إن حوالي 13.5 مليون شخص تضرروا في منطقة على مساحة نحو 450 كيلومترا، من أضنة غربا إلى ديار بكر شرقا.