انتخابات الصحفيين 2023: المواعيد والنصاب لاختيار النقيب رقم 24 والمجلس 53

تبدأ يوم السبت المقبل أولى الخطوات العملية في انتخابات نقابة الصحفيين 2023 حيث سيتم فتح باب الترشح على مقعد النقيب والتجديد النصفي للأعضاء المنتهية مدد عضويتهم القانونية، ويستعرض التقرير التالي تفاصيل الخطة الزمنية وتشكيل المجلس سواء بخصوص الأعضاء المستمرين أو المغادرين لانتهاء مدة عضويتهم، فضلا عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الاقتراع.

انتخابات نقابة الصحفيين 2023

وفيما يتعلق بخريطة انتخابات نقابة الصحفيين 2023 الزمنية لاختيار النقيب رقم 24 والمجلس رقم 53 في تاريخ النقابة فقد جاءت كالتالي:

1- فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين 2023 على مقعد النقيب وعضوية المجلس، السبت 11 فبراير وحتى الأربعاء 15 فبراير الجاري من الساعة 10 صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، باستثناء الأربعاء من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

2- إعلان كشوف المرشحين يوم الأربعاء 15 فبراير.

3- بدء تلقي الطعون والتنازلات، خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير.

4- إعلان الكشوف النهائية للمُرشحين.

5- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الجمعة 3 مارس المُقبل، بمقر النقابة، للتصويت في انتخابات نقابة الصحفيين 2023 حال اكتمال النصاب القانوني، ونظر باقي جدول الأعمال.

6- حال عدم اكتمال النصاب في الانعقاد الأول بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء تُدعى الجمعية العمومية للانعقاد الثاني، الجمعة 17 مارس المُقبل بحضور ربع عدد الأعضاء المشتغلين المسددين للاشتراكات.

7- تُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.

قانون نقابة الصحفيين

وينص قانون نقابة الصحفيين فيما يتعلق بموضوع انتخابات النقابة وإجراءات انعقاد الجمعية العمومية على أن تعقد الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من شهر مارس كل عام لإقرار الميزانية، ويسجل في كشوف حضور الجمعية العمومية الأعضاء المسجلون بجدول المشتغلين والمسددون لاشتراكات النقابة، وتجرى انتخابات التجديد النصفي للنقابة كل عامين على مقعد نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة، ووافقت الجمعة الأولى لإجراء انتخابات الصحفيين 2023 هذا العام يوم 3 مارس.

ومن المقرر أن يترأس الجمعية العمومية ولجنة الإشراف على الانتخابات نقيب الصحفيين ضياء رشوان، الذي لن يخوض المنافسة لشغله المقعد دورتين متتاليتين وفقًا للقانون، وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء المجلس الممتدة عضويتهم: «إبراهيم أبوكيلة ومحمد خراجة، حسين الزناتي، دعاء النجار، أيمن عبد المجيد، محمد سعد عبد الحفيظ»، بينما يغادر عضوية المجلس بعد انتهاء المدة القانونية «4 سنوات» كل من: «محمد شبانة، وخالد ميري، وهشام يونس، وحماد الرمحي، ومحمود كامل ومحمد يحيى يوسف».

وطبقا وتنص المادة 43 من قانون النقابة على أن مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين، وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة.

وأجريت انتخابات الصحفيين 2021 الأخيرة في مقر نادي المعلمين بالجزيرة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، واكتمل النصاب القانوني في الانعقاد الثاني بحضور أكثر من ربع الأعضاء الذي كان عددهم حينها نحو 10 آلاف عضو، وقد يصل العدد في انتخابات هذا العام إلى 12 ألف عضو.