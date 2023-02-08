تفاصيل زيادة معاش البطالة في نقابة الصحفيين: 25% بدءا من مارس المقبل

تبدأ اليوم نقابة الصحفيين تلقي تظلمات المستبعدين من بدل البطالة، حيث أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين عن تفاصيل زيادة بدل البطالة التي وافق عليها مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه أمس، ويستعرض التقرير التالي نسبة الزيادة وموعد صرفها وشروط الحصول عليها.

تفاصيل زيادة معاش البطالة في نقابة الصحفيين

وبخصوص تفاصيل زيادة معاش البطالة في نقابة الصحفيين، تقرر أن تكون الزيادة بنسبة 25% وبالتالي فإن إجمالي ما يحصل عليه الصحفي الذي يعاني من البطالة يبلغ 1250 جنيها، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار من 1 مارس المقبل 2023 ويستمر سريانه لمدة عام حتى نهاية شهر فبراير من العام المقبل 2024، ومن المقرر قبل نهاية العام المشار إليه أن تتم إعادة تقديم الإقرارات القانونية للاستحقاق لمن يرغب من الزملاء في الحصول على معاش البطالة للتأكد من شروط الاستحقاق.

شروط الحصول على معاش البطالة في نقابة الصحفيين

وأعلن رشوان تفاصيل زيادة معاش البطالة في نقابة الصحفيين والشروط الواجب توافرها حيث أشار إلى أن أسماء الزملاء المستحقين سيتم إعلانها، أما بخصوص من لم تنطبق عليهم الشروط فلهم حق التظلم على هذا القرار بدءا من اليوم الأربعاء 2 فبراير حتى الخميس 16 فبراير 2023 الجاري، وذلك لإعادة النظر في استحقاقهم في معاش النقابة من عدمه.

وأكد نقيب الصحفيين في معرض حديثه عن تفاصيل زيادة معاش البطالة في نقابة الصحفيين أن من أبرز الشروط التي تعطي الحق لأي زميل تعطل عن العمل التقدم بطلب للحصول على المعاش المذكور، التوقيع على الإقرارات القانونية وتقديم ما يفيد ذلك، وألا تقل مدة قيده في جداول النقابة عن 10 سنوات، عدا جدول المعاشات والمنتسبين.

وشدد رشوان على أنه يحظر أن تزيد مدة تقاضي معاش البطالة عن عامين متصلين أو 4 أعوام متقطعة، لافتا إلى أن عدد المتقدمين للحصول على معاش البطالة 405 زملاء، منهم 165 زميلا يحصلون عليه بالفعل من إجمالي 536 زميلا تقدّم بإقرارات قانونية تفيد بعدم عملهم في أي جهة.