عاجل.. هزة ارتدادية جديدة بقوة 4.2 درجة تضرب تركيا

أفاد معهد الزلازل التركي، بحدوث هزة ارتدادية بقوة 4.2 في كهرمان ماراش بتركيا، عبر تغريدة على الحساب الرسمي بـ«تويتر».

وفي اليوم الرابع بعد الزلزال العنيف الذي هز منطقة شرق المتوسط، ارتفع عدد الضحايا في تركيا وسوريا إلى أكثر من 84 ألفا، بينهم أكثر من 16400 قتيل، وفق حصيلة غير نهائية، فيما يسابق رجال الإنقاذ الزمن لانتشال ناجين محاصرين تحت الأنقاض في ظل طقس بالغ البرودة.

استمرار الهزات الارتدادية

وفي هذه الأثناء تستمر الهزات الارتدادية التالية لزالزال تركيا، حيث بلغ عددها أكثر من 1117 هزة، بينما ضربت زلازل خفيفة سوريا وفلسطين وإيطاليا وقبرص.

1117 هزة أرضية

وفي وسط تركيا، وقعت عدة هزّات ارضية ارتدادية فجر اليوم، وفق ما ذكرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مشيرة إلى أنّ عدد الهزات الارتدادية التي حدثت منذ وقوع الزلزال وصل إلى 1117 هزة أرضية.