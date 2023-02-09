طفل تركي يذهل رجال الإنقاذ بنومه العميق تحت الأنقاض قبل إنقاذه «فيديو»

في ظل استمرار مهمات البحث عن ناجين تحت الأنقاض جراء الزلزال القوي الذي ضرب تركيا قبل يومين، أذهل طفل تركي عناصر الإغاثة بنومه العميق تحت الأنقاض حتى لحظة انتشاله دون أن يعلم بوقوع الكارثة التي خلفت آلاف القتلى والجرحى، وفقا لشبكة «العربية نت».

الطفل يسأل: ماذا يحدث؟

وفوجئ الصغير عنذ استيقاظه برجال الإنقاذ، وهم يخرجونه من تحت الركام ويغطونه لحمايته من البرد، وسألهم في حالة تعجب: «ماذا يحدث؟»، ليردوا عليه بالقول: «صباح الخير يا بطل».

وانتشر مقطع فيديو بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الطفل الصغير الذي بدت الدهشة عليه، عندما كان يفرك عينيه بكل براءة، وسط حالة من الذهول انتهت ببكائه.

حصيلة غير نهائية لضحايا الزلزال

يشار إلى أن زلزالا مدمرا ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين الماضي، أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى والمشردين، في حصيلة غير نهائية لعدد الضحايا آخذة في الارتفاع بسبب انهيار العديد من المباني والمنازل جراء الزلزال، وأثار ذعر وقلق المواطنين، كما شعر به سكان مصر ولبنان والعراق ودول عربية أخرى.