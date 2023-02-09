سائحون في الغردقة يحتفلون بتأهل ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية

شهدت شواطئ الغردقة احتفال عدد من السياح الأجانب العاشقين لنادي ريال مدريد الإسباني، بصعود فريقهم إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على نادي الأهلي برباعية مقابل هدف ضمن منافسات نصف النهائي بالمغرب.

احتفال على شواطئ الغردقة بفوز ريال مدريد

خرج السائحون من جنسيات أوربية مختلفة على شواطئ الغردقة يرددون هتاف النصر لنادي ريال مدريد وتبادل التهاني والتبريكات والرقص على أنغام الموسيقى وسط تفاعل جميع السائحين بمشاركة فرق الأنيميشن بالفنادق والمنتجعات السياحية.

انتعاش السياحة بالغردقة

وكشف محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر بأن عشاق نادي ريال مدريد بالآلاف على شواطئ الغردقة من جنسيات أوربية مختلفة.

وأوضح عيد أن شواطئ الغردقة تنتعش بآلاف السياح من جنسيات أوروبية مختلفة حوالي 25 جنسية من جميع دول العالم، مؤكدا أن نسبة الإشغالات بالفنادق تتجاوز 60 % طبقًا لبيان غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر.