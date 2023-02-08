آلاف السياح يشاهدون مباراة الأهلي وريال مدريد بالغردقة.. تجهيز شاشات ضخمة

يتابع آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات حول العالم مباراة الأهلي و ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، من خلال شاشات ضخمة أعدتها الفنادق خصيصاً على الشواطئ المفتوحة وحمامات السباحة لمتابعة الحدث العالمي الذي يتابعه عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

السياح تتابع مباراة الأهلي وريال مدريد من الغردقة

أشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أن الفنادق حرصت على تجهيز شاشات كبيرة لمتابعة مباراة النادى الأهلى المصري ونادي ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية الذي تستضيفه المغرب.

وكشف الخبير السياحي في تصريحات لـ «الوطن»، أن الآلاف السائحين من عشاق نادي ريال مدريد حرصوا على مشاهدة المباراة حيث تستضيف الغردقة الآلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة حوالي 25 جنسية من جميع دول العالم.

الغردقة تستقبل آلاف السائحين

وأوضح محمد عيد أن فنادق الغردقة تستقبل عشرات رحلات الطيران يوميا تقل الآلاف من السائحين الأجانب مَوكدا أن الساحرة المستديرة جذبت الكثير من عاشقها لمتابعة المباراة من فنادق الغردقة.

وأشار أبو المجد على نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إلى أن الغردقة استقبلت ما يقرب من 5 ملايين سائح 202‪2 عبر 49 ألف رحلة طيران سياحية