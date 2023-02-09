«الكرة الطائرة» متعة السياح على شواطئ الغردقة رغم انخفاض درجات الحرارة

يشهد طقس الغردقة اليوم الخميس أجواء باردة وانخفاضًا في درجات الحرارة وتكاثف الغيوم والسحب في بعض الأحيان وتزداد درجة الحرارة في الانخفاض ليلا، وتصل إلى 11 درجة مئوية ليلا، في حين حرص السياح الأجانب على ممارسة الألعاب الرياضية وكرة الطائرة على الشواطئ رغم برودة الجو.

الكرة الطائرة تجذب السياح على شواطئ الغردقة

أكد سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة أنه رغم برودة الأجواء في طقس الغردقة فإن الشواطئ جذبت السياح لممارسة الرياضة خاصة الكرة الطائرة التي يجيدها عدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية ويقبلون عليها، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص على إعداد ملاعب رياضية على الشواطئ في كرة القدم والطائرة والتنس.

فقرات رياضية في الطقس البارد

وأشار صلاح الديب مسؤول بفندق سياحي إلى أن فنادق الغردقة تحرص على خلق جو ترفيهيا لتنشيط السياحة على الشواطئ، موضحاً أن الفنادق تعد برامج ترفيهية وفقرات رياضية واستعراضية متنوعة بمشاركة فرق الأنيميشن بهدف إسعاد السياح وكسر الملل على شواطئ الغردقة في فصل الشتاء الذي يشهد أجواء باردة وانخفاضا في درجات الحرارة.