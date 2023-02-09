استكمال أعمال رصف رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ «صور»

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستئناف أعمال الرصف برافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - بلطيم»، التي تقوم بها هيئة الطرق والكباري، وتمهيد الطريق بالجريدل، وتسوية منسوب الطريق لرصفه، نظراً لتوقف الأعمال لهطول الأمطار خلال الـ4 أيام الماضية.

وضع علامات إرشادية قبل الأعمال الجارية

كما كلف المحافظ، بوضع علامات إرشادية قبل الأعمال الجارية في كل حارة من حارتي الطريق الجارية فيها أعمال الرصف، مع زيادة السن عن كوبري 83 اتجاه بلطيم، لاستكمال الأعمال التي شهدتها الطريق مساء أمس.

وأعطى محافظ كفر الشيخ، تعليماته إلي عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتواجد بالموقع، ومتابعة الأعمال، مقدماً الشكر له وللمهندس نصر طبيخ، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة بقطاع الهيئة العامة للطرق التابعة لوزارة النقل والمواصلات، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، على المتابعة.

ويشهد رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - بلطيم» أعمال رصف، وتم الانتهاء من رصف أجزاء منه، وجار رصف بقية الطريق.

لا صحة لحدوث هبوط أرضي

وكان المركز الإعلامي بديوان عام محافظة كفر الشيخ، برئاسة محمد سليمان، قد نفى أمس الأربعاء، ما تردد علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بحدوث هبوط أرضي برافد الطريق الدولي، مشيراً إلى أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، مناشداً صفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يُنشر لعدم إثارة البلبلة.

،