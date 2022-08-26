إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على رافد الطريق الدولي بكفرالشيخ

أُصيب 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على رافد الطريق الدولي الساحلي، كفر الشيخ - بلطيم، بمنطقة جزيرة الورد بعد بورصة أسماك الرياض، بنطاق محافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية والأشعة المطلوبة داخل قسم الاستقبال.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد بإصابة 12 شخصاً بإصابات وجروح متفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي كفر الشيخ - بلطيم، وذلك بمنطقة جزيرة الورد بعد بورصة أسماك الرياض.

ومن جانبها أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ داخل مستشفى كفر الشيخ العام، وذلك لاستقبال المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي جانب الطريق برافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ - بلطيم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من نور أحمد محمد، ودينا السيد عمر 28 سنة، وحور أحمد محمد، 3 سنوات، وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب، 9 سنوات، وداليا محمود فراج، 33سنة، وبسملة محمد عبدالوهاب، 3 سنوات، ووفاء محمد عبدالوهاب، 6 سنوات، وأحمد ابراهيم الدسوقي، 35سنة، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات، وجميهم من سبرباي غربية، وجرى نقلهم بسيارات الاسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم، كما جرى نقل 3 آخرين عن طريق الأهالي، وتجرى لهم الإسعافات الازمة.