بالأسماء.. إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ

شهد رافد الطريق الدولي الساحلي، «كفر الشيخ - بلطيم»، بنطاق محافظة كفر الشيخ، منذ قليل، انقلاب سيارة ميكروباص، قبل بورصة الرياض للأسماك على رافد الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من كوبري الثكنة بمركز الرياض، لتقوم غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بالدفع بأكثر من 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

التفاصيل الأولية للحادث

تلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفي كفر الشيخ العام، بإعلان حالة الطوارئ داخل المستشفى لاستقبال مصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل بورصة الرياض للأسماك على رافد الطريق الدولي الساحلي بالقرب من كوبري الثكنة بنطاق مركز الرياض.

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام أن المصابين هم: «أشرف عبد الستار عفان، 30 سنة، وحمادة عابد لطفي، 23 سنة، وهاني عابد صبري، 19 سنة، ويوسف ماهر عنتر، 16 سنة، وحسن يونس عيسى، 15 سنة، ولطفي عيد محمد، 18 سنة، وعادل ماهر منصور، 40 سنة، وأشرف السيد السيد، 53 سنة، وصابر عابد الخواجة، 35 سنة، ومحمود أحمد ماهر، 17 سنة، ومدحت أحمد، 17 سنة، وكرم شكري الجنايني، 26 سنة، والسيد أحمد السعيد، 35 سنة، وحمزة أحمد ماهر، سنة، وكامل محمد عنتر، وعمر فرج حسن، وجميعهم من البرلس».

إصابات حادث انقلاب سيارة

وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات متفرقة في الجسد وكسور وغيرها من الإصابات المتنوعة بين المصابين، حيث يقوم الأطباء داخل مستشفي كفر الشيخ العام بفحص المصابين وعمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

ومن جانبه، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفي كفر الشيخ العام، وتكليف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفي كفر الشيخ العام، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.