محافظ أسيوط يتابع أعمال تنفيذ محطة معالجة صرف صحي الكوم الأحمر

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية لقرية الكوم الأحمر بمركز البداري التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز البداري بإجمالي 19 قرية بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جولة تفقدية لمحافظ أسيوط

رافق المحافظ، خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابرعبد الرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري والمهندس مكي محمود رئيس قطاع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وعدد كبير من أعضاء مراكز شباب مصر التابعين لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

محطة المعالجة الثلاثية

قام محافظ أسيوط ومرافقوه بتفقد الأعمال التي يجري تنفيذها بمحطة المعالجة الثلاثية بقرية الكوم الأحمر بتكلفة 9 ملايين جنيه ضمن مشروع صرف صحي قرية الكوم الأحمر الذي يشمل شبكات وخط طرد ووصلات منزلية بإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لنسب التنفيذ بالمشروع والتقى المحافظ بالعاملين بالمشروع وحثهم على بذل المزيد من الجهد لنهو الأعمال في توقيتاتها.

153 مشروع صرف صحي

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى والنجوع لافتًا إلى إنه يجرى تنفيذ 153 مشروع صرف صحي منها 144 محطة رفع وعدد 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

متابعة نسب التنفيذ

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفذ المشروعات بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها لافتًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع بإجمالي عدد مشروعات 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي «ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح» ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.