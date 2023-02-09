السيسي: مصر تقدر دائما علاقاتها مع الأشقاء ولا تنسى وقوفهم جانبها

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للعاملين في «سايلو فودز»، وهنّأهم بدخول موسوعة جينيس، مضيفًا: «أرجو أن نحقق أرقامًا عظيمة وأن نتقدم في كل مجالات».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فودز: «سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج، وأتابع مواقع التواصل وأرى في بعض الأوقات حماسا زيادة».

وتابع: «لا أتكلم على الموضوعات المحلية، لكن الموضوعات الخاصة بعلاقاتنا مع أصدقائنا، خلوا بالكم هذا الأمر يعكس مدى فهمنا وتقديرنا للعلاقات مع الأشقاء، وبالتالي حينما يكون هناك موضوع يتم تداوله دون أساس، يعني ملهوش خلفية بنقعد ونتكلم في أمور قد لا تكون لها أساس من الصحة، طب هنمشي وراء بعض المواقع المغرضة اللي عاوزة تعمل فتنة مع الأشقاء».

وأكد: «أقل حاجة نعملها إننا نسكت لو مكناش هنقول كلام طيب، حتى في وسائل إعلامنا التي لا نتدخل فيها، يا جماعة إحنا مش بنكتب إلا لصالح تحسين ودعم العلاقات مش العكس، علاقتنا طيبة مع الجميع، منذ توليت المسؤولية، وهذا مسار ننتهجه كدولة حتى في الخلافات والأزمات الكبيرة، دايما مكنش في تصريحات سلبية، وكانت منضبطة جدا، ميصحش إننا نسيء لأشقائنا ومننساش وقفة أشقائنا معانا».

وتابع: «نحرص أنّ يكون هناك علاقة جيدة مع الأشقاء، ويجب ألا ننساق وراء مواقع تقصد الفتنة بيننا، علاقتنا طيبة بالكل والجميع حتى في أصعب الظروف، كنت عارف إننا هنتجاوز أي حاجة حتى لو في خلاف مع دولة شقيقة، خلال السنين اللي فاتت هنتجاوزها، حتى الأزمة الموجودة مع إثيوبيا في موضوع السد الإثيوبي، ستلاحظون أننا لا نقول كلمة واحدة أو يوجد تصرف واحد يسيء».