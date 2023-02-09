«الداخلية»: ضبط 71826 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبطت الإدارة العامة للمرور، 71826 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، وذلك وفق بيان وزارة الداخلية، تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الحملات المرورية تهدف لتحقيق الانضباط

وذكر بيان وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة للمرور، تواصل توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهمن حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 71826 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

- 19059 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 332 مخالفة السير بدون تراخيص.

- دراجة نارية مخالفة.

- 28 مخالفة موقف عشوائي.

- 45 مخالفة شروط التراخيص.

وقالت إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في حين وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.