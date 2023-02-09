ضبط مستريح المنسوجات بسوهاج.. استولى على مليون و800 ألف جنيه من المواطنين

استطاع تاجر منسوجات الحصول على مليون و800 ألف جنيه لتوظيفها في تجارته مقابل أرباح، إلا أنه لم يف بذلك للمواطنين.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد»، يتضمن بلاغ من المدعو «مصطفى. ا. ع. ا»، 57 عاما، عامل، و8 آخرين يقيمون بالمحافظة.

وأفاد البلاغ بتضررهم من المدعو «عصام. أحمد. م. ع»، 53 عاما، صاحب شركة خاصة للملابس والمنسوجات الكائنة بدائرة القسم، ويقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل، لنصبه عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و800 ألف جنيه، لتوظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ إليهم.

ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، جرى ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، أوضح أحمد منصور، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة الحصول على أموال دون وجه حق تصل إلى السجن 3 سنوات، وفقا لقانون العقوبات.