«الداخلية»: ضبط 1732 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالوزارة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، خلال 24 ساعة عن، أبرزها التالي:

ضبط 1732 مخالفة مرورية متنوعة

ووفق بيان وزارة الداخلية، فإنه في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، جرى ضبط 4 قضايا، وضبط المخالفات المرورية، من بينها، 1732 مخالفة مرورية متنوعة. كما تم ضبط 44 قضية في مجال الأمن العام.

وجرى تنفيذ 235 حكما قضائيا متنوعا في مجال تنفيذ الأحكام، وضبط 11 قضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.