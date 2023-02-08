ضبط 1980 مخالفة في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية خلال 24 ساعة

كثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

أبرز النتائج

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنّ الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، ضبطت 1980 قضية متنوعة في مجال المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، فضلا عن 12793 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت الحملات عن ضبط 229 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب»، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.