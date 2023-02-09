المنطقة الأزهرية بالشرقية تستعد لتفعيل مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية جاهزية كافة الإدارات والمعاهد، لتفعيل مبادرة أنا الراقى بأخلاقي للفصل الدراسي الثاني، اعتباراً من السبت المقبل.

غرس القيم الرفيعة المعتبرة في المجتمع المصري

وأكد أن المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية تهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانات قطاع التعليم الأزهري قبل الجامعي، في غرس القيم الرفيعة المعتبرة في المجتمع المصري، على نحو يُحصِّن الطلاب من السلوكيات المنحرفة والأفكار الهدامة.

مواجهة الانحرافات السلوكية والأفكار المتطرفة

ويأتي ذلك استجابة لما يفرضه علينا تعاليم ديننا الحنيف، واقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، ورغبة من الأزهر الشريف في مواجهة الانحرافات السلوكية والأفكار المتطرفة على الأصعدة كافة، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورؤية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الرَّامية إلى غرس الأخلاق الحميدة في نفوس النشء، وتعزيز الانتماء الوطني، وتجنب الأفكار الشاذة الوافدة، التي تخالف صحيح الدين والتقاليد المجتمعية الأصيلة.

ومن جانبه أوضح محمد عطية، منسق المبادرة لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه من المقرر تفعيل كافة بنود المبادرة خلال اسابيع الفصل الدراسي الثاني من خلال أنشطة، َومسابقات للتربية الفنية، والقصة القصيرة وغيرهم من الأنشطة التي تعكس القيم المستهدفة، وكذلك من خلال الاذاعة المعهدية لطابور الصباح بكافة المعاهد.

وأضاف أنه سيتم تناول قيمة الانتماء، يليها قيمة الصدق، ثم الاحترام، على أن تنتهي قيم الفصل الدراسي الثاني بالإيثار، وقد تخصص لكل قيمة اسبوعين دراسيين حتى يتشبع الطالب بالقيمة المتناولة ويبقي أثرها لفترة زمنية طويلة.