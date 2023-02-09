«سايلو فودز»: وزعنا 600 مليون وجبة مدرسية في العام الدراسي الماضي

قال اللواء أركان حرب تيمور موسى أبو المجد، رئيس مجلس إدارة سايلو فودز للصناعات الغذائية، إنّ «سايلو فودز» أحد المشروعات الاقتصادية العملاقة، التي كانت نتاجًا لفكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الصناعة الوطنية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطن فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف أبو المجد، خلال كلمته، ضمن فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من المدينة الصناعية «سايلو فودز»: «صدرت توجيهات الرئيس بإنشاء الشركة على مساحة 170 فدانًا بطاقة إنتاجية قدرها 750 ألف طن من السلع الأساسية سنويًا على مرحلتين لتحقيق 3 أهداف رئيسية، هي تصنيع منتجات من السلع الأساسية وتوفيرها في الأسواق، ولتحقيق هذا الهدف تم تشغيل مصانع المرحلة الأولى بالطاقة القصوى، والتي تضم مصانع المكرونة والمخبوزات والبسكويت ومطحن للقمح بطاقة إنتاجية قدرها 1600 طن يوميا، وتم خلال العام السابق إنتاج 500 ألف طن من المنتجات الغذائية».

وتابع: «الهدف الثاني هو تصدير الفائض لتوفير العملة الأجنبية، ولتحقيق هذا الهدف تم الاشتراك بعدة معارض دولية نتج عنها تصدير 11 ألف طن من منتجات الشركة لـ13 دولة، والهدف الثالث تطوير نظام التغذية المدرسية من خلال تقديم وجبة غذائية صحية، طبقا لمواصفات برنامج الغذاء العالمي، وفي إطار هذا الهدف تم إعداد وجبة غذائية متكاملة مدعومة بالفيتامينات والمعادن بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، تم خلال العام السابق توزيع وجبات مدرسية لعدد 13.5 مليون طالب يوميًا لوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف بإجمالي 600 مليون وجبة خلال العام، وهو أعلى معدل توزيع وجبات مدرسية على مستوى العالم، ما استحق منح الشركة درع موسوعة جينيس للأرقام القياسية».

وأكد أنّه جرى وضع خطة متكاملة لتأهيل المصانع وتطوير وتنويع المنتجات وفقا لأحدث معايير الجودة حيث اجتازت جميع مصانع المرحلة الأولى جميع شهادات الجودة المحلية والعالمية التي تمنح امتياز التصدير لدول الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، وبلغ إجمالي منتجات الشركة حتى الآن 135 منتجا، وفي النهاية، فإن سايلو فودز تعد صرحا من صروح الصناعة بالشرق الأوسط، حيث شاركت في تحقيق إنجازات ونجاحات.