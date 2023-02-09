«سلامة الغذاء»: نسعى إلى مواكبة التحول الرقمي بالتعاون مع «سايلو فودز»

قال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنّ إنشاء الهيئة كان مطلبًا ملحًا يضع مصر في مصاف الدول التي لديها أجهزة وهيئات قائمة تعني بسلامة الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي، حيث صدرت توجيهات الرئيس السيسي في يناير 2016 بإنشاء الهيئة.

وأضاف خلال كلمته، ضمن فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من المدينة الصناعية «سايلو فودز»: «التزاما من الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية لسلامة الغذاء تقوم الهيئة في الوقت الراهن بإعداد الاستراتيجية الأولى لها عن الفترة ما بين 2023 لـ2026 والتي تهدف إلى تعزيز التخطيط والتنفيذ المحكم للبرامج والنظم الرقابية على الأغذية من خلال مواكبة التحول الرقمي للخدمات الداعمة للنظام الرقابي، وتعزيز منظومة معامل التحاليل من خلال الربط الإلكتروني لضمان فاعلية العمليات ودقة وموثوقية النتائج الداعمة لاتخاذ القرارات».

وتابع: «وفي الوقت الذي يواصل فيه قطاع الصناعات الغذائية تحقيق قفزات متلاحقة في التطور والنمو، أصبح من الواجب على الهيئة أن تسارع في بناء شراكة فعالة مع هذا القطاع وهو ما تمثل في التواصل المتكامل مع مجمع مصانع سايلو فودز من خلال مد جسور الثقة والتعاون ونقل الخبرات العلمية والبحثية وتقديم المشورة والدعم الفني من خلال الزيارات المعلنة وغير المعلنة لضمان وتأكيد استيفاء وتطبيق أعلى معايير السلامة، وهو ما أدى إلى استيفاء المرحلة الأولى والتي ضمت المطحن ومصانع البسكويت بأنواعه والمخبوزات بأنواعها لاشتراطات الهيئة المطلوبة وإدراجهم بالقائمة البيضاء المعتمدة بالهيئة».

وواصل: «جاري استكمال إجراءات تسجيل واعتماد مصانع المرحلة الثانية والتي تشمل مصانع الألبان المعبأة والمطعمة بأنواعها ووحدة تحميص وتعبئة الفول السوداني وخط البسكويت المغطى»، مشيرًا إلى أنه في إطار تنفيذ منظومة تغذية مدرسية متكاملة آمنة وصحية يتم التعاون مع مصانع سايلو فودز ومصانع القطاع الخاص الأخرى من خلال مجموعة العمل المشكلة بتوجيه من رئيس الوزراء بشأن معاينة وإقرار المواصفات الفنية لـ57 موقع بناء مخصص لإنشاء مخازن متطورة لمنظومة التغذية المدرسية في 15 محافظة من إجمالي 94 موقع طبقا للاشتراطات المحددة من الهيئة.