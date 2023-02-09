القائمة الكاملة لمنتجات «سايلو فودز».. مكرونة وجبن وألبان وسمن وحلاوة

تنشر «الوطن» القائمة الكاملة لمنتجات المدينة الصناعية «سايلو فودز»، أضخم مشروع للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط، عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرحلة الثانية لها اليوم.

القائمة الكاملة لمنتجات «سايلو فودز»

وتستهدف «سايلو فودز»، وهي المدينة الصناعية التي أنشأها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وتضم 9 مصانع لتصنيع العديد من المنتجات عالية الجودة لتوفيرها في الأسواق بأسعار مناسبة، وبكميات كبيرة تغطى قطاع عريض من الاحتياجات المحلية، فضلاً عن التصدير للخارج، وهي القائمة التي تضم منتجات ألبان، وأجبان، ومكرونة، ونودلز، ومخبوزات، وبسكويت، وشيكولاتة، وحلاوة، وطحينة.

منتجات الألبان

- حليب «أريا».. حليب عالي الجودة دون إضافات، أحد منتجات سايلو فودز، كامل دسم، ونصف دسم أو خالي الدسم، بحجم 200 ملي للحليب كامل الدسم، ويوجد 3 أنواع منه كحليب محلى سواء بالموز أو الفراولة أو الشوكولاتة.

- جبنة «أريا».. جبنة فيتا ملح خفيف أو بالزيتون أو أسطنبولي، بوزنين هما 250 أو 500 جرام.

100 ألف طن سنويا طاقة إنتاجية لخطوط الجبن الأبيض.

100 ألف طن سنويا طاقة إنتاجية لخطوط اللبن المعقم.

600 طن سنويا طاقة إنتاجية لخط السمن.

4 أنواع من «المكرونة»

- مكرونة «باليرمو» تُقدم بـ9 أشكال بعبوات 400 جرام وكيلو.

- مكرونة باليرمو بالشوفان لتوفر حياة أكثر صحة بعبوة 250 جراما.

- مكرونة «كايرو» تُنتج بـ7 أشكال متنوعة وبأحجام 300 و400 جرام وكيلوجرام.

- مكرونة «بساطة».. تُنتج بـ7 أشكال وبأحجام 350 جراما وكيلوجرام و10 كيلوجرامات.

- مكرونة «خطيرة».. تُطرح في السوق بـ7 أشكال.

نودلز

- تُصنع تحت مسمى «يامي نودلز».

- تتوفر بوزن 70 جراما كوجبة خفيفة.

- تأتي بـ4 أطعام، هي اللحم وكاري الدجاج والخضراوات والدجاج.

مخبوزات

- تتضمن «عيش توست» بالحبوب المتنوعة، وبالحليب، والردة وسادة.

- تضم «باتية بالجبنة»، وكرواسون، وخبز فينو بني وبسمسم.

- تشتمل على بقسماط مطحون و«عيش كايزر بسمسم وسادة».

- دقيق بمُسمى «بيكي بيكر» للكيك، والبسكويت والكحك، وللبيتزا والمخبوزات وجميع الاستعمالات.

بسكويت

- 7 أنواع من البسكويت مختلف الأشكال والأحجام.

- «هيفين».. تأتي في عبوات 60 و125 جرامت وتضم أطعم البندق وجوز الهند والفراولة والفانيليا والنعناع والشوكولاتة.

- «بوو».. ويفر مغطي بطبقة بالشيكولاتة وبطعم الفراولة والبندق وجوز الهند والشوكولاتة والفانيليا.

- يويوز.. بسكويت سادة بالفانيليا وبالكاكاو.

- «سولتي بايتس».. وجبة خفيفة عبر بسكويت غني بالطعم وقوام خفيف مقرمش.

- «فروتسي».. بسكويت بعجوة.

- «تومورو».. بسكويت بعجوة بالقرفة وعجوة وعجوة بالكاكاو.

- «معمول»، و«كوكيز».

شوكولاتة

- 9 أنواع من الشوكولاتة ينتجها «سايلو فودز».

- «رش فيستيفال» كشوكولاتة للهدايا.

- شوكولاتة «رش بالحليب»، و«شوكولاتة داكنة».

- شوكولاتة خام للطبخ سايلو بأحجام 200 جرام وكيلوجرام.

- مجموعة سايلو بار تضم بار شوكولاتة بالبروتين والمكسرات والحبوب وجوز الهند.

الحلاوة والطحينة

«أرابيسك».. حلاوة من بذور السمسم النقي.

- تأتي في 3 أحجام من العبوات.

- تُصنع طحينة أرابيسك أيضًا في حجمين مختلفين.

3000 طن سنويا طاقة إنتاجية لخط إنتاج الطحينة.

6000 طن سنوياً طاقة إنتاج لخط إنتاج الحلاوة العلب.

1000 طن سنويا طاقة إنتاجية السوداني والسمسم.

3000 طن سنويا طاقة إنتاجية لخط إنتاج الحلاوة البار.

3000 طن سنويا طاقة إنتاجية لخط إنتاج الحلاوة الاسبريد.