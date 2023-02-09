وفاة سيدة بملابس الإحرام أثناء توجهها إلى المطار لأداء العمرة

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة داخل سيارة ميكروباص أثناء توجهها إلى مطار القاهرة للسفر لأداء مناسك العمرة، ونُقلت الجثة الي المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وفاة سيدة مسنة داخل سيارة أجرة

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة القسم يفيد بوفاة سيدة مسنة داخل سيارة أجرة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «رحمة.م.ع»، في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي ملابس الإحرام، كما تبين العثور على متعلقاتها الشخصية وجواز السفر الخاص بها وحقائبها.

التحريات: تعرضت للإغماء

وكشفت التحريات بأن المتوفية، تعرضت للإغماء أثناء استقلالها سيارة ميكروباص خاصة بإحدى الشركات السياحية بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة الخليفة، حيث كانت متوجهة إلى مطار القاهرة الجوي للسفر لأداء مناسك العمرة، وأضافت التحريات بأن السائق ذهب بالسيارة الي المستشفى وبالكشف عليها تبين أنها توفيت، وتم استدعاء أسرتها، وأنهت إجراءات استلام الجثمان لدفنه بعد تصريح النيابة العامة.