الأمن يكشف هوية جثة مجهولة عُثر عليها بمنطقة الخليفة في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف غموض العثور على جثة مجهولة بمنطقة الخليفة، وتوصلت إلى هوية صاحبها وتبين أنه يدعى «سيد.م.ع»، في العقد الخامس من العمر ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وترك منزله وعاش متسولا في الشارع، واستدعت الأجهزة الأمنية أسرته بمشرحة زينهم وتعرفوا عليه وتم تحرير محضر تعارف وإنهاء إجراءات استلام الجثة لدفنها.

العثور على جثة أحد الأشخاص

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على شخص في العقد الخامس من العمر، وبالفحص لم يتم العثور على مستندات تدل على هويته.

وبمعاينة الجثة تبين خلوها من ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة العامة أخذ بصمات المتوفي وإرسالها إلى مصلحة الأمن العام لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لديها، كما طلبت النيابة العامة تصوير الجثمان ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة للتعرف عليها من قبل المواطنين المترددين على تلك الأقسام.

كشف هوية المتوفي

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف هويته والتوصل لأسرته عقب فحص بلاغات التغيب التي تحمل نفس أوصاف جثة المتوفي، وباستدعائهم تعرفوا عليه وقاموا بإنهاء إجراءات استلام الجثمان ودفنه.