أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تفريغ 7600 طن من مادة الإيثلين بميناء غرب بورسعيد بعد استقبال السفينة EVA VSUKI.

السفينة الخامسة المتراكية على رصيف عباس

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صحفي صادر اليوم أن رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة EVA VSUKI القادمة من إيطاليا بحمولة 11773 طنا وذلك لتفريغ 7600 طن من مادة الإيثلين لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال، وتعتبر هذه السفينة الخامسة التي تتراكى على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره ليكون جاهزا لاستقبال السفن العملاقة، وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها إلى جدة السعودية.

إجراءات دخول السفن

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة تمهيدا لبدء عمليات التفريغ على الأرصفة.

يذكر أن موانئ بورسعيد قد شهدت انتظام في العمل على مدار الأيام الماضية رغم تقلبات الطقس الشديدة التي مرت بالبلاد حيث تم استقبال السفينة WESTERN TOKYO القادمة من الإسكندرية لشحن 47 ألف طن من خام الكلنكر عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة إلى توجو والسفينة DUZGIT DIGNITY القادمة من الإسكندرية 7800 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد متجهة إلى ألمانيا.