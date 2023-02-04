أسامة ربيع: أحدث سفينة حاويات في العالم عبرت قناة السويس أمس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنّ القناة يديرها مصريون منذ التأميم، مشيرًا إلى عبور أحدث سفينة حاويات في العالم عبر قناة السويس أمس، وهي واحدة من بين 11 سفينة حاويات عملاقة تتبع شركة إيفرجرين بطول 400 متر وعرضها 61 مترا وحمولتها 224 ألف طن وعليها 24 ألف حاوية، وسبق للعشرة سفن الأخرى أن عبروا في المجرى الملاحي للقناة وهو ما يدل على الثقة في قناة السويس.

قناة السويس الجديدة عندما افتتحت كانت باب الخير

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ قناة السويس الجديدة عندما افتتحت كانت باب الخير الذي فُتح للقناة القديمة حيث ارتفع تصنيفها وأصبحت محط أنظار كل الخطوط الملاحية وعدد السفن المارة بها جرى زيادته، موضحا: «الأرقام تشرح نفسها وتؤكد أنه لولا قناة السويس الجديدة لما حققنا كل هذه الأرقام، مثل 802 مليون دولار في يناير وعدد السفن التي عبرت في العام الماضي، بما يزيد عن 23 ألف سفينة، وهو رقم ضخم».

عندما توليت إدارة القناة كنت قد حضرت خطة استراتيجية

وتابع «ربيع»: «عندما توليت إدارة القناة كنت قد حضرت خطة استراتيجية لقناة السويس، كان منها تطوير المجرى الملاحي واستكمال تطويره، ولن نقف عند قناة السويس الجديدة وتطوير أسطول الهيئة، بالإضافة إلى تطوير القطاع الجنوبي، والرئيس عبدالفتاح السيسي يتابعنا دائما، والعملاء سيشعرون بالتطور في القطاع الجنوبي، حيث نحرص على تقديم خدمة جيدة للعملاء وتلبية طلباتهم واحتياجاتهم».