«القاهرة السيمفوني» بالأسلوب البرازيلي على المسرح الكبير بالأوبرا

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، تحت عنوان «الأسلوب البرازيلي»، ومشاركة كل من باريتون رضا الوكيل، وعازفة التشيللو الروسية ڤيكتوريا كابرلوڤا، في الثامنة مساء السبت 11 فبراير على المسرح الكبير بدار الأاوبرا المصرية.

يتضمن برنامج الحفل بالأوبرا، عدد من الأعمال البرازيلية، منها افتتاحية جاراني، افتتاحية سلڤاتور روزا لـ جوميز، فانتازيا التشيللو والأوركسترا لـ ڤيلا لوبوسي، ڤيردا لـ ماريزار ينسيندي، باتوك من متتابعة سيمفونيه لـ أوسكار لورينزو، سيمفونية اسبوديو لـ براجا، أو جاراتوجا لـ نيبوميكينو، تيكو تيكو لـ ابريو، كونجادا من أوبرا كونتراتادور لـ ميجمون.

معلومات عن الموسيقى البرازيلية

يذكر أن الموسيقى في البرازيل تضم العديد من الأساليب الموسيقية الإقليمية المتأثرة بالأشكال الفنية في أفريقيا، أوروبا، أمريكا والهند، وتم تطوير بعض أساليبها لتتخذ شكلا فريدا يميزها.

وبجانب هذا الحفل، تستعد دار الأوبرا المصرية لإحياء عدد من الحفلات الخاصة باحتفال عيد الحب، ستنطلق يوم 13 فبراير على مدار يومين بحفلات غنائية للمطربين هاني شاكر وجنات وعلي الحجار.