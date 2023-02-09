هاني شاكر يجري بروفات حفل عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

يستعد الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي، لإحياء حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا المصرية، وذلك احتفالًا بعيد الحب في الساعة الثامنة مساء الخميس 16 فبراير من الشهر الجاري على المسرح الكبير بقيادة المايسترو حمادة الموجي، ويجري حاليًا عدد من البروفات بصحبة فرقته.

برنامج حفل هاني شاكر في عيد الحب

يتضمن برنامج حفل هاني شاكر، مجموعة من أشهر أغنيات أمير الغناء، وعدد من الأغنيات الوطنية وأغاني نجوم زمن الفن الجميل من بينها، «بحبك يا غالي، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ما تهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك، ويحيي ، كدة برضو يا قمر، ويا أغلى اسم في الوجود».

أغاني جديدة لهاني شاكر

كما يتضمن البرنامج الغنائي في الحفل، مجموعة من أحدث أغاني هاني شاكر، والتي تم طرحها في الفترة الماضية، منها أغنية فرق في الإحساس، من كلمات إسماعيل رأفت، وألحان الموسيقار وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور.

تأجيل الحفل في سوريا

وكان هاني شاكر، قد قام بتأجيل حفله الغنائي والذي كان مقررًا له في سوريا بالتزامن مع عيد الحب، تضامنًا مع ضحيا ومصابي حادث الزلزال الذي وقع الفترة الماضية.