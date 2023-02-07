طلب إحاطة لـ«وزير الرياضة» بشأن العجز في أعداد العاملين بمراكز شباب أسوان

قدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نائبة محافظة أسوان، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن وجود عجز في أعداد العاملين بمراكز الشباب بمحافظة أسوان.

رؤية الوزير بشأن توفير العمالة اللازمة

وتساءلت عضو مجلس النواب: ما هي رؤية الوزير بشأن توفير العمالة اللازمة لتشغيل مراكز الشباب بالمحافظة، مؤكدة أهمية دور هذه المراكز في نشر الثقافة الرياضية والأنشطة الإبداعية والثقافية وتنمية النشء، موضحة أنها بمثابة متنفس للشباب لقضاء الأوقاف الترفيهية وممارسة الرياضة، وكذلك تنمية الوعي الثقافي واكتشاف المهارات الإبداعية، فضلا عن الدور المجتمعي لها في بناء الوعي ونشر التوعية .

مصر تولي اهتماما لتطوير مراكز الشباب

وأوضحت النائبة ريهام عبدالنبي، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس أولت اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية للعمل على تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، لخدمة المواطنين بالقرى والمدن المختلفة.