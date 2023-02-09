«الصحة العالمية»: سوريا وتركيا غير قادرتين على مواجهة تداعيات الزلزال

قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنّ زلزال تركيا وسوريا، كان مدمرًا في كلا الدولتين، لافتا إلى أن الدولة التركية لم تكن قادرة على التعامل مع تداعيات هذا الزلزال، رغم وجود مجموعة كبيرة من فرق الطوارئ والإنقاذ المدربة جيدا، وأكثر من ألف شخص يقدمون المساعدة.

البحث عن الناجين تحت الأنقاض

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية: «هذا ليس كافيا ومطلوب عدد من المعدات الثقيلة للتعامل مع البنية التحتية المدمرة، وكذلك شبكات الهاتف والوقود والمياه المتضررة، والمساعدة مطلوبة خلال الـ72 ساعة الأخيرة، لأننا ما زلنا نبحث عن الناجين تحت الأنقاض، ونبذل الكثير من الجهود، كما أن نسب الوصول للناجين تقل بمضي الوقت».

دمار كبير في سوريا

وتابع المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: «في سوريا لدينا دمار كبير، لكن ليس لدينا نظام ثابت نعمل من خلاله وهناك في بلد تحت الحرب الكثير من الأشخاص الذين يعانون من آثار الحرب لذلك فتقديم المساعدة صعب».