سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة.. الأبيض بـ80 جنيها

كشفت شعبة الدواجن، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم في الأسواق، وذلك لاهتمام المواطنين لمعرفتها يوميًا لاستخدامه في تحضير العديد من الأطعمة والوجبات والحلوى أيضا.

وفيما يلي تقدم «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض للمستهلك اليوم الجمعة الموافق 10 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

- بلغ سعر كرتونة البيض اليوم، التي تحتوي على 30 بيضة في المزرعة نحو 80 جنيها.

- سجل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة داخل منافذ وزارة الزراعة، نحو 85 جنيها.

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض أيضا داخل منافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، قيمة تتراوح بين 75 و80 جنيها.

- جاء سعر كرتونة البيض الأحمر ليبلغ نحو 78 جنيها، ويصل للمستهلك بـ85 جنيها.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات، قيمة تتراوح بين 90 و95 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- كما بلغ الشيش طاووق اليوم سعر يتراوح بين 150 و160 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو الواحد من الدبابيس اليوم بين 66 و70 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر الفرخة الكاملة في السوق اليوم بين 95 و120 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو الواحد من الأوراك المخلية اليوم بين 76 و83 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو من الكبد والقوانص اليوم إلى نحو 65 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 180 و190 جنيهًا.