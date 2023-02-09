5 مطالب للرئيس الأوكراني في قمة الاتحاد الأوروبي.. ما هي؟

لقيت زيارة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إلى مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بصفته ضيف شرف، اهتماما كبيرا من قبل وسائل الإعلام العالمية نظرا للتوقعات بمطالبه خلال القمة الذي يشارك فيها قادة دول الاتحاد الأوروبي.

مطالب الرئيس الأوكراني من قمة الاتحاد الأوروبي

و يكمن المطلب الرئيس والأبرز الذي على رأس أولويات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من قمة الاتحاد الأوروبي، هو الدعم الغربي بالأسلحة في أزمة أوكرانيا مع روسيا.

وبرز هذا المطلب جليا خلال زيارة الرئيس الأوكراني، إلى باريس أمس الأربعاء، عندما قال: «لدى فرنسا وألمانيا فرصة في الوقت الحالي لتغيير قواعد اللعبة» في أزمتها مع روسيا من خلال عدم التردد في تسليم أسلحة ثقيلة وطائرات مقاتلة حديثة إلى أوكرانيا.

ويطالب الرئيس الأوكراني أيضا من حلفاءه الغربيين في قمة الاتحاد الأوروبي، بضرورة منح أوكرانيا «أجنحة من أجل الحرية» من خلال إرسال طائرات حربية للمساعدة في قلب الوضع في مواجهة موسكو.

وبعد لقاء جمعه برئيس الوزراء البريطاني، كتب زيلينسكي في ‏‏منشور على «تليجرام‏‏»: «اليوم، بدأنا اليوم بقضايا الدفاع في محادثة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم استمر وانتهى بقضايا الدفاع».‏

‏جاء ذلك بعدما تم الاتفاق على عدد كبير من المركبات المدرعة وتوريد أسلحة بعيدة المدى من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تدريب الطيارين الأوكرانيين وهو المطلب الثالث الذي ينادي به الرئيس الأوكراني.‏

الرئيس الأوكراني يطالب دائما بالانضمام للاتحاد الأوروبي

ويتمثل المطلب الرابع للرئيس الأوكراني زيلينسكي، من قمة الاتحاد الأوروبي، في أن روسيا لا تهمها القيم الأوروبية، التي تعتبر حياة الإنسان هي أهم شيء، مضيفا: «حياة البشر غير مهمة للكرملين»، في إشارة منه لحماية المدنيين الأوكرانيين من القصف الروسي.

أما المطلب الخامس الذي يسعى الرئيس الأوكراني لتحقيقه، هو الإسراع للانضمام للاتحاد الأوروبي حتى يكون ضمن التحالف الأقوى في أوروبا، وذكرت قناة «آر تي بي إف» الإخبارية البلجيكية اليوم، أنّ الرئيس الأوكراني وصل إلى مطار «ميلسبروك» العسكري، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.