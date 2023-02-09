الرئيس الأوكراني يصل إلى بروكسل لحضور قمة رؤساء الاتحاد الأوروبي

وصل الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، إلى مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بصفته ضيف شرف.

وذكرت قناة «آر تي بي إف» الإخبارية البلجيكية اليوم، أنّ الرئيس الأوكراني وصل إلى مطار «ميلسبروك» العسكري، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ومن المفترض أن يطلب الرئيس الأوكراني من حلفائه، مد كييف بطائرات قتالية في أقرب وقت ممكن.

ورحب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، بالرئيس الأوكراني فولديمير زيلينيسكي، عقب وصوله إلى مدينة بروكسل لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.

ميتسولا: زيارة الرئيس الأوكراني يوم تاريخي لأوروبا

وقال ميشيل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حسب ما ذكرت قناة «فرانس إنفو تي» الإخبارية الفرنسية اليوم: «مرحبا بك هنا، وأهلا بك في الاتحاد الأوروبي».

من جهتها، وصفت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، زيارة الرئيس الأوكراني لبروكسل بـ«اليوم التاريخي لأوروبا».

الرئيس الأوكراني سيبقي كلمة في البرلمان الأوروبي

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني، كلمة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في جلسة عامة والمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي وإجراء محادثات ثنائية.

وكان رئيس المجلس الأوروبي «شارل ميشيل»، دعا في وقت سابق الرئيس الأوكراني زيلينيسكي، شخصيا، لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 9 و10 فبراير الحالي.